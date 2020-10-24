Зеленский предложил ООН совместно разработать план мероприятий по восстановлению Донбасса, - ОП
Об этом он сказал во время встречи с координатором системы ООН в Украине и по гуманитарным вопросам Оснат Лубрани, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу главы государства.
Президент также пригласил ООН принять участие в реализации проекта по обеспечению региона питьевой водой.
"Хотели бы, чтобы вы обратили внимание на такой важный проект, который нам очень сложно вытянуть только за счет бюджета Украины, - это вопрос питьевой воды для Донбасса. Хочу напомнить, что предприятие "Вода Донбасса" обеспечивает весь Донбасс - не только контролируемый украинской властью, но и тот Донбасс, который временно оккупирован", - сказал Зеленский.
Он отметил, что речь идет как о реконструкции, так и о строительстве сети водопровода.
Глава государства напомнил, что в реализации проекта участвует Швейцария, и президент этой страны лично посещала предприятие и регион во время последнего визита в Украину.
Кроме того, по словам Зеленского, на Донбассе активно строят и ремонтируют дороги. "Это важно для объединения, "сшивки" страны", - подчеркнул президент.
Координатор системы ООН подчеркнула, что люди на Донбассе видят и ценят развитие инфраструктуры, это имеет большое значение для жизни.
В этом контексте Зеленский напомнил об инициативе Украины создать в Киеве штаб-квартиру Международного офиса по противодействию дезинформации и пропаганде.
Зеленский также акцентировал внимание на важности дальнейшего активного взаимодействия офиса координатора с органами государственной власти в целях поддержки Украины в тех сферах и в тех регионах, которые имеют наибольшую потребность в этом, прежде всего речь идет о Донецкой и Луганской областях.
Собеседники также обсудили помощь Украине от ООН в борьбе с пандемией коронавируса.