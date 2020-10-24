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Зеленский предложил ООН совместно разработать план мероприятий по восстановлению Донбасса, - ОП

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Зеленский предложил ООН совместно разработать план мероприятий по восстановлению Донбасса, - ОП
Президент Владимир Зеленский призвал ООН совместно разработать план мероприятий по восстановлению Донбасса после деоккупации и принять участие в реализации проекта по обеспечению региона питьевой водой.

Об этом он сказал во время встречи с координатором системы ООН в Украине и по гуманитарным вопросам Оснат Лубрани, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу главы государства.

Президент также пригласил ООН принять участие в реализации проекта по обеспечению региона питьевой водой.

"Хотели бы, чтобы вы обратили внимание на такой важный проект, который нам очень сложно вытянуть только за счет бюджета Украины, - это вопрос питьевой воды для Донбасса. Хочу напомнить, что предприятие "Вода Донбасса" обеспечивает весь Донбасс - не только контролируемый украинской властью, но и тот Донбасс, который временно оккупирован", - сказал Зеленский.

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Он отметил, что речь идет как о реконструкции, так и о строительстве сети водопровода.

Глава государства напомнил, что в реализации проекта участвует Швейцария, и президент этой страны лично посещала предприятие и регион во время последнего визита в Украину.

Кроме того, по словам Зеленского, на Донбассе активно строят и ремонтируют дороги. "Это важно для объединения, "сшивки" страны", - подчеркнул президент.

Координатор системы ООН подчеркнула, что люди на Донбассе видят и ценят развитие инфраструктуры, это имеет большое значение для жизни.

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В этом контексте Зеленский напомнил об инициативе Украины создать в Киеве штаб-квартиру Международного офиса по противодействию дезинформации и пропаганде.

Зеленский также акцентировал внимание на важности дальнейшего активного взаимодействия офиса координатора с органами государственной власти в целях поддержки Украины в тех сферах и в тех регионах, которые имеют наибольшую потребность в этом, прежде всего речь идет о Донецкой и Луганской областях.

Собеседники также обсудили помощь Украине от ООН в борьбе с пандемией коронавируса.

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Топ комментарии

  • vitaliymkua
    Зеленский предложил ООН совместно разработать план мероприятий по восстановлению Донбасса, - ОП - Цензор.НЕТ 8761
  • mrSmith
    Что ты собрался восстанавливать, если там кацапские наемники сидят?
    Может сразу кредитную линию ***** откроешь?
  • Шрек Баблокат
    несколько часов назад в ДТП под Луганском ликвидирован главарь комбат батальона «Призрака» Алексей Марков, позывной «Добрый».. русский националист, украиноненавистник, имперец, из Москвы.. Земля стекловатой оккупанту!!!

    Зеленский предложил ООН совместно разработать план мероприятий по восстановлению Донбасса, - ОП - Цензор.НЕТ 1452
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