Россия в рамках ОДКБ не будет помогать армянам в Нагорном Карабахе, - замглавы МИД РФ Панкин

Организация договора о коллективной безопасности (ОДКБ), которую создала Россия и в которую входит Армения, не будет помогать "Нагорно-Карабахской республике" в войне с Азербайджаном.

Об этом заявил заместитель министра иностранных дел России Александр Панкин, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на BBC.

"ОДКБ помогает своим государствам-членам в определенных ситуациях, когда есть явная агрессия. Пока речь идет о Нагорном Карабахе, который не является признанным самими же армянами частью своей территории и не может быть, вероятно, признан, некорректно говорить о привлечении оборонного потенциала ОДКБ", - заявил он журналистам.

В созданную Россией Организацию договора о коллективной безопасности входят, кроме России и Армении, Беларусь, Казахстан, Кыргызстан и Таджикистан.

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Все эти страны, кроме Армении, поддерживают дружеские отношения с Азербайджаном.

Издание отмечает, что лидер "НКР" Араик Арутюнян написал открытое письмо президенту России Владимиру Путину в Facebook, в котором призвал его помочь с прекращением боевых действий и возвращением к переговорам.