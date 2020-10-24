Россия в рамках ОДКБ не будет помогать армянам в Нагорном Карабахе, - замглавы МИД РФ Панкин
Об этом заявил заместитель министра иностранных дел России Александр Панкин, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на BBC.
"ОДКБ помогает своим государствам-членам в определенных ситуациях, когда есть явная агрессия. Пока речь идет о Нагорном Карабахе, который не является признанным самими же армянами частью своей территории и не может быть, вероятно, признан, некорректно говорить о привлечении оборонного потенциала ОДКБ", - заявил он журналистам.
В созданную Россией Организацию договора о коллективной безопасности входят, кроме России и Армении, Беларусь, Казахстан, Кыргызстан и Таджикистан.
Все эти страны, кроме Армении, поддерживают дружеские отношения с Азербайджаном.
Издание отмечает, что лидер "НКР" Араик Арутюнян написал открытое письмо президенту России Владимиру Путину в Facebook, в котором призвал его помочь с прекращением боевых действий и возвращением к переговорам.