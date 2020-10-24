Президент и его партия позорно уклоняются от ответов на суперскандал с Дубинским, - Бутусов

"Дубинский - это ты", - хочется сказать президенту Зеленскому и руководству партии "Слуга народа" после последнего эфира "Право на владу".

Об этом написал в Facebook главред Цензор.НЕТ Юрий Бутусов.

"Президент и его партия позорно уклоняются от ответов за суперскандал с главой Киевской областной организации "Слуг народа", народным депутатом Александром Дубинским", - констатирует журналист.

Он напомнил, что две недели назад Дубинского журналисты обвинили в создании фейковых сюжетов против Майдана по заказу структур Януковича во время Революции Достоинства.

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"Накануне выборов эти обвинения против Дубинского выдвинул и Сергей Притула в телеэфире канала 1+1. Казалось, такое невозможно игнорировать ни в одной ответственной политической силе, ведь скоро очередная годовщина Революции, а Киевщина сыграла огромную роль в победе Революции. Так почему молчит партия и фракция "Слуг народа"? Вы несете ответственность за одного из лидеров вашей партии. Дубинский - это лицо Зеленского в Киевской области, его одобрил сам президент на этот пост. Молчание Зеленского, Корниенко и других партийцев показывает две вещи: во-первых, они не оправдывают Дубинского и не выступают в его защиту - видимо, признают справедливость обвинений; а во-вторых, они боятся сделать какие-либо замечания Дубинскому, потому что для них Революция Достоинства не является важным событием, ради которого они собираются портить отношения к коллегой. Просто бесчестное поведение. И когда Зеленский будет после такого приходить возлагать цветы к памятнику Героев Небесной сотни на годовщину, вся страна будет знать - так поступают только лицемеры", - констатирует Бутусов.

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Ранее проект BIHUS.info, которым руководит Денис Бигус, опубликовал большое расследование о том, как Дубинской во время Революции Достоинства пытался дискредитировать ее участников по заказу окружения экс-министра доходов и сборов Александра Клименко.

По данным Бигуса, именно Дубинский является автором нашумевшего фейка о том, что на Майдане во время Революции Достоинства якобы работали проститутки.

Кроме этого, Дубинский пытался дискредитировать Виталия Кличко, создав фейк о том, что тот в разгар Революции Достоинства якобы летал в Москву. Для этого планировали арендовать один из чартеров, которыми пользуется Кличко, и действительно отправить его в столицу РФ.