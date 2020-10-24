"Укрзализныця" возобновляет продажу билетов в Тернополь, Ивано-Франковск, Хмельницкий и другие города "красной зоны"

Государственная комиссия по техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций позволила "Укрзализныце" восстановить движение с ряда станций, которые были закрыты из-за карантина.

Об этом пишет Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу УЗ.

"Укрзализныця положительно оценивает решение Государственной комиссии по техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций с 00:01 26 октября восстановить движение с большинства закрытых станций. Путешествия в поездах более безопасны для граждан, ведь компания строго придерживается противоэпидемических мероприятий", - говорится в сообщении.

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Так, с 26 октября УЗ открывает продажу билетов с железнодорожных станций Ивано-Франковск, Дубно, Здолбунов-Пассажирский, Хмельницкий, Тернополь, Гречаны, Славута-1, Волочиск, Дунаевцы, им. Т.Шевченко, Сумы на поезда:

№ 1/2 Константиновка - Ивано-Франковск;

№ 7/8 Киев - Черновцы

№ 12/11 Одесса - Львов;

№ 15/16 Харьков - Рахов;

№ 21/22 Харьков - Трускавец;

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№ 41/42 Днепр - Трускавец;

№ 43/44 Ивано-Франковск - Киев;

№ 45/46 Ужгород - Лисичанск;

№ 49/50 Киев - Трускавец;

№ 72/71 Запорожье - Киев;

№ 76/75 Кривой Рог - Киев;

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№ 81/82 Киев - Ужгород;

№ 84/83 Мариуполь - Киев;

№ 86/85 Львов - Новоалексеевка;

№ 88/87 Ковель - Новоалексеевка;

№ 98/97 Ковель - Киев;

№ 102/101 Киев - Херсон;

№ 108/107 Одесса - Ужгород;

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№ 110/109 Львов - Херсон;

№ 116/115 Киев - Бердянск;

№ 118/117 Черновцы - Киев;

№ 122/121 Николаев - Киев;

№ 136/135 Одесса - Черновцы

№ 217/218 Киев - Рахов;

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№ 702/701 Львов - Черновцы

№ 715/716 Киев - Львов;

№ 732/731 Киев - Запорожье;

№ 734/733 Киев - Покровск;

№ 738/737 Киев - Запорожье;

№ 739/740 Киев - Кривой Рог

№ 743/744 Киев - Львов;

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№ 749/750 Киев - Ивано-Франковск;

№ 766/765 Киев - Херсон;

№ 769/770 Киев - Каменец-Подольский;

№ 772/771 Хмельницкий - Киев;

№ 779/780 Сумы - Киев - Винница;

№ 782/781 Черкассы - Киев.

Также с 26 октября будет закрыта продажа билетов со станции Подольск на следующие поезда:

№ 106/105 Киев - Одесса;

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№ 108/107 Одесса - Ужгород;

№136 / 135 Одесса - Черновцы

№ 146/145 Киев - Измаил;

№ 763/764 Киев - Одесса.