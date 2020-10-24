"Слуга народа" Гурин об "опросе Зеленского": Не понимаю, зачем это, создали сами себе проблемы на пустом месте
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Депутат "Слуги народа" Дмитрий Гурин высказал свое мнение об объявленном президентом Владимиром Зеленским всеукраинском опросе.
Член совета общественного контроля НАБУ Марк Савчук в посте на Facebook сообщил, что подал заявление в Бюро относительно незаконности объявленного президентом Владимиром Зеленским всеукраинского опроса, информирует Цензор.НЕТ.
В комментарии под ним он затегал "слугу народа" Дмитрия Гурина с вопросом: "Интересно, кто-то президенту объяснял что он реально в тюрьму сядет за весь этот беспредел?". Нардеп ответил: "Я не понимаю, зачем эти опросы, объективно создали сами себе проблемы на пустом месте".