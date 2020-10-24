"Слуга народа" Гурин об "опросе Зеленского": Не понимаю, зачем это, создали сами себе проблемы на пустом месте

Депутат "Слуги народа" Дмитрий Гурин высказал свое мнение об объявленном президентом Владимиром Зеленским всеукраинском опросе.

Член совета общественного контроля НАБУ Марк Савчук в посте на Facebook сообщил, что подал заявление в Бюро относительно незаконности объявленного президентом Владимиром Зеленским всеукраинского опроса, информирует Цензор.НЕТ.

В комментарии под ним он затегал "слугу народа" Дмитрия Гурина с вопросом: "Интересно, кто-то президенту объяснял что он реально в тюрьму сядет за весь этот беспредел?". Нардеп ответил: "Я не понимаю, зачем эти опросы, объективно создали сами себе проблемы на пустом месте".

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