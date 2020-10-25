У "опроса Зеленского" есть общее с псевдореферендумами в Крыму и на Донбассе - противоправность, неконституционность и незаконность, - Магера

Бывший заместитель председателя ЦИК Андрей Магера увидел схожесть "опроса Зеленского" и псевдореферендумом, которые провели в Крыму и на Донбассе в 2014 году.

Об этом он написал в Facebook, информирует Цензор.НЕТ.

"После реализации так называемого "опроса Зеленского" в 2020 году я не понимаю, как теперь украинская власть сможет преследовать организаторов и исполнителей "народного волеизъявления" в Крыму и на Донбассе в 2014 году. Ведь события и 2014-го, и 2020-го объединяет общая черта - противоправность, неконституционность и незаконность. Может, это так и задумано было изначально?", - предполагает он.

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Напомним, президент Украины Владимир Зеленский объявил о проведении в стране в день голосования на местных выборах 25 октября всенародного опроса: "Я задам тебе пять важных вопросов". Позже Офис Президента заявил, что опрос не будет иметь прямых юридических последствий, а является формой непосредственной демократии.

14 октября Зеленский объявил первый вопрос общенационального опроса. Президент спросил, нужно ли ввести пожизненное заключение за коррупцию в особо крупных масштабах.

15 октября президент озвучил второй вопрос своего опроса, он касается создания свободной экономической зоны на Донбассе.

16 октября глава государства назвал три финальных вопроса. Нужно ли сократить количество депутатов в Верховной Раде до 300? Поддерживаешь ли ты легализацию в Украине медицинского каннабиса? Нужно ли Украине на международном уровне поднять вопрос об использовании гарантий безопасности, определенных Будапештским меморандумом?

В тот же день, 16 октября, глава государства анонсировал дополнительные вопросы, которые могут включить в следующие опросы. Среди них легализация оружия и вопрос двойного гражданства.

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