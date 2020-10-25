Новости • Агрессия России против Украины, Операция Объединенных сил

Враг вчера четыре раза нарушил режим тишины на Донбассе: в ВСУ без потерь

1 53810
Враг вчера четыре раза нарушил режим тишины на Донбассе: в ВСУ без потерь
За минувшие сутки российские наемники четыре раза нарушили режим тишины на Донбассе, украинские военные не пострадали

Об этом сообщили в пресс-центре штаба операции Объединенных сил, передает Цензор.НЕТ.

"За прошедшие сутки, 24 октября, на участках ответственности украинских подразделений вооруженные формирования Российской Федерации четыре раза нарушили режим прекращения огня… Боевых потерь и ранений среди украинских защитников не было", - говорится в утренней сводке штаба на странице в Фейсбук в воскресенье.

В частности, стрелковое оружие противник применил вблизи Каменки и дважды - недалеко от населенного пункта Шумы. Кроме того, в районе Водяного российские наемники вели огонь из автоматического станкового гранатомета и стрелкового оружия.

"На провокационные враждебные выстрелы украинские военнослужащие оружие не применяли", - подчеркнули в штабе.

Кроме того, сообщается, что 24 октября военнослужащие ВСУ вместе с пожарными ГСЧС ликвидировали очаги пожаров близ населенного пункта Лопаскино.

"С начала текущих суток, 25 октября, по всей линии разграничения наблюдается тишина. Нарушений достигнутых мирных договоренностей не зафиксировано", - сказано в сводке.

Читайте также: Зеленский предложил ООН совместно разработать план мероприятий по восстановлению Донбасса, - ОП

Враг вчера четыре раза нарушил режим тишины на Донбассе: в ВСУ без потерь 01

Топ комментарии

  • Ksenia VB
    йому це в очі кинув журналіст ввс
    каже, що ж ви брешете світові та своєму народові про мир.
  • Ksenia VB
    На кожній точці мінімум 4 порушення щодня.
    А ці статисти знову беруть цифри зі стелі.
  • саша паламарчук
    Супер стійкий режим тиші від зеленого наркімана.
Смотреть все комментарии

ТОП-новости

все новости