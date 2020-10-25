Верховный Суд не стал запрещать опрос Зеленского: "Президент имел искренние намерения"

Верховный Суд Украины не удовлетворил апелляционную жалобу на решение Кассационного административного суда в деле по иску к президенту Владимиру Зеленскому касательно всеукраинского опроса в день местных выборов.

Об этом написала в фейсбуке бывшая и.о. руководителя НАПК Наталия Новак, передает Цензор.НЕТ.

"24 октября 2020 в 12:00 началось судебное заседание по рассмотрению моей апелляционной жалобы, как кандидата в депутаты Киевского городского совета от "Гражданского движения "Хвиля", на решение Кассационного административного суда Большой Палатой Верховного Суда по делу об иске к Президенту Украины Зеленскому Владимиру Александровичу о признании его действий противоправными и обязательстве воздержаться от совершения действий, связанных с опросом", - написала она.

По словам Новак, рассмотрение продолжалось до 04:30 утра 25 октября, а судьи несколько раз возвращались из совещательной комнаты с вопросом "не изменилась ли наша позиция".

"Апелляционную жалобу оставили без удовлетворения. Президент имеет право делать все, что ему заблагорассудится, несмотря на Конституцию и Законы Украины. Суд отметил, что президент, объявляя опрос, "имел искренние намерения"", - сообщила Новак, добавив, что некоторые судьи не были согласны с судебным решением.

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