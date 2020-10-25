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За сутки от COVID-19 умерли 102 человека, 1 753 - выздоровели, выявлены 6 088 новых случаев

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За сутки от COVID-19 умерли 102 человека, 1 753 - выздоровели, выявлены 6 088 новых случаев
В Украине по состоянию на утро воскресенья, 25 октября, зафиксировано 6 088 новых случаев заболевания коронавирусной болезнью COVID-19, выздоровели 1753 человек, умерли 102 пациента.

Об этом свидетельствуют данные, опубликованные на сайте Системы мониторинга распространения эпидемии коронавируса Совета национальной безопасности и обороны, сообщает Цензор.НЕТ.

Днем ранее, 24 октября зафиксировано 7 014 новых случаев заболевания коронавирусной болезнью COVID-19, выздоровели 2 177 человек, умерли 125 пациентов. 23 октября, было зарегистрировано рекордное с начала пандемии количество случаев инфицирования COVID-19 за сутки – 7 517, 22 октября было 7 053 заболевших, 21 октября - 6 719 инфицированных.

Количество инфицированных с начала пандемии на утро воскресенья составило 343 498 человек, умерли от COVID-19 6 391 человек, выздоровели – 141 508.

Сейчас в Украине COVID-19 болеют 195 599 человека, что на 4 233 больше, чем днем ранее.

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Наибольшее число выявленных случаев COVID-19 за минувшие сутки зафиксировано в Харьковской (660), Житомирской (440), Львовской (405), Запорожской (402) областях, в Киеве (359), а также в Одесской (340) и Ивано-Франковской (308) областях.

За минувшие сутки было зарегистрировано 5 877 подозрений на COVID-19.

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Топ комментарии

  • Шрек Баблокат
    на правах антиКОВИДной рекламы))
    За сутки от COVID-19 умерли 102 человека, 1 753 - выздоровели, выявлены 6 088 новых случаев - Цензор.НЕТ 6785
  • Ksenia VB
    За добу від COVID-19 померли 102 людини, 1 753 одужали, виявлено 6 088 нових випадків - Цензор.НЕТ 6359
  • Олег Грель 78632cbc
    Вопрос не стоит есть ли вирус или нет. Они мутируют постоянно. Проблема в параноидальных мерах и ущемлению прав человека. Все эти локдауны, карантины, комендантский час (в Италии например), приведут к катастрофе.
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