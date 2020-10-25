Новости • Местные выборы-2020

Второй тур местных выборов, безусловно, будет, - Разумков

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Второй тур местных выборов, безусловно, будет, - Разумков
Председатель Верховной Рады Дмитрий Разумков не сомневается, что второй тур местных выборов обязательно состоится.

Об этом сказал Разумков журналистам в воскресенье в Киеве, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

"Безусловно, будет… Сегодня приостановить избирательный процесс, я не ЦИК, но я не вижу ни оснований, ни возможностей это сделать", - сказал Разумков.

Спикер выразил убеждение, что второй тур выборов должен состояться.

"Потому что мы не можем оставить громады без легитимной власти. Я думаю, что мы все понимаем, что власть на местах, особенно и в рамках децентрализации… и в рамках тех вызовов, которые сегодня стоят перед местной властью… поэтому важно, чтобы вся вертикаль власти работала на единый результат", - сказал Разумков.

Он сообщил, что проект постановления Верховной Рады, предлагающий не проводить второй тур выборов мэров, уже отозван. При этом спикер подчеркнул, что каждый народный депутат может зарегистрировать любое постановление, о чем угодно, "но это не означает, что парламент его примет".

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Топ комментарии

  • Ihor V
    Сейчас на избирательном участке в Киеве. Туловище, которое собирало анкеты с 5-ю вопросами уже прессуют небайдужі граждане.
  • саша паламарчук
    Який президент - такі від нього і опитування!
    На фото робота "групи опитування" в м.Мелітополь.

    Второй тур местных выборов, безусловно, будет, - Разумков - Цензор.НЕТ 9537
  • 5 копійок
    Мабуть ПЄС тобі і вночі не дає покою.
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