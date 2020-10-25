Руководство одного из вузов ГФС на Киевщине указывало курсантам, за кого голосовать на выборах, - прокуратура

Курсанты одного из университетов Государственной фискальной службы Украины в Киевской области получали указание от командного состава отдать свои избирательные голоса на местных выборах в воскресенье за определенных кандидатов в депутаты.

Об этом сообщается на странице Киевской областной прокуратуры в Facebook, передает Цензор.НЕТ.

"По данным следствия, одно из лиц командного состава курсантов университета ГФС Украины по предварительному сговору с должностными лицами указанного вуза, дала курсантам указание отдать свои избирательные голоса в пользу определенных кандидатов в депутаты от одной из политических партий. Сейчас фигуранту производства сообщено о подозрении в совершении уголовного преступления, предусмотренного ч.4 ст.160 Уголовного кодекса Украины (подкуп избирателей)", - говорится в сообщении.

Процессуальное руководство в открытом уголовном производстве осуществляет Киевская областная прокуратура. Ведется досудебное следствие, проводятся следственные и розыскные действия, устанавливается полный круг лиц, причастных к преступлению.

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