С ночи воскресенья полиция фиксирует так называемые "карусели" на местных выборах, - глава Нацполиции Клименко

Полиция с ночи воскресенья, 25 октября, фиксирует факты незаконного массового подвоза людей на автобусах для голосования на местных выборах в Украине.

Об этом сообщил глава Национальной полиции Игорь Клименко, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

"С 12 часов ночи мы задерживаем автобусы, которые возят людей по регионам, так называемые "карусели". Такие случаи у нас есть в Днепропетровской области, в Киеве", - рассказал Клименко.

По его словам, в настоящий момент задержаны два автобуса из Луганской области, которые заехали в Киев, чтобы люди "голосовали".

В Одесской области, как рассказал глава Нацполиции, также зафиксирован факт подвоза граждан для голосования.

"Организатор – гражданин РФ, задержан", - сказал Клименко.

Кроме того, по его словам, полиция проверяла информацию о нарушении в Киеве.

"По Святошинскому району мы получили информацию, что 300 человек пытались получить медицинские бумаги, что они не могут прийти на участок для голосования и чтобы комиссия пришла к ним домой", - сказал глава Нацполиции.

Первый заместитель министра внутренних дел Украины Сергей Яровой рассказал, что уже зарегистрировано 383 заявления о нарушениях в день голосования, составлено 2 админпротокола и открыто 6 уголовных производств.

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