В целом голосование в Украине началось вовремя, - ЦИК
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Глава Центральной избирательной комиссии Олег Диденко заявил, что в целом можно утверждать, что голосование на местных выборах в Украине началось вовремя.
Об этом сказал Диденко на брифинге утром 25 октября, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.
"В целом можно утверждать, что голосование в Украине началось вовремя за исключением отдельных избирательных участков, которые открылись с опозданием, что в основном было вызвано вопросами технического характера", - сказал Диденко.
По его словам, в Центризбирком поступают сообщения об отдельных нарушениях, которые не имеют системного характера и не влияют на проведение выборов.