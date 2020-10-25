В целом голосование в Украине началось вовремя, - ЦИК

Глава Центральной избирательной комиссии Олег Диденко заявил, что в целом можно утверждать, что голосование на местных выборах в Украине началось вовремя.

Об этом сказал Диденко на брифинге утром 25 октября, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

"В целом можно утверждать, что голосование в Украине началось вовремя за исключением отдельных избирательных участков, которые открылись с опозданием, что в основном было вызвано вопросами технического характера", - сказал Диденко.

По его словам, в Центризбирком поступают сообщения об отдельных нарушениях, которые не имеют системного характера и не влияют на проведение выборов.

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