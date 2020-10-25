В Киеве перевернули урну с опросом Зеленского, а на Волыни поступила жалоба о его незаконности, - полиция

В полицию Волынской области поступило заявление от граждан на незаконность проведения всенародного опроса, инициированного президентом Владимиром Зеленским, а в Киеве перевернули урну с листочками опроса.

Об этом сообщил во время брифинга глава Национальной полиции Игорь Клименко, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

"Любые хулиганские попытки, попытки повлиять на оперативную ситуацию, попытки угроз нашим гражданам полиция будет прекращать", - сказал Клименко.

"На Подоле в Киеве уже перевернули одну из урн вместе с листочками опроса", - рассказал он.

Отвечая на вопрос о том, есть ли жалобы от украинцев на проведение самого опроса, Клименко сказал: "Да, они начинают поступать".

По его словам, такая жалоба поступила в полицию Волынской области. В Нацполиции агентству уточнили, что в заявлении граждан, поданном в полицию Волынской области, речь идет о неправомерности действий тех, кто проводит опрос, поскольку он содержит элементы агитации.

Что касается инцидента с перевернутой урной с результатами опроса, то, как уточнили в Нацполиции, мужчина подошел к волонтерам, вырвал из рук листочки, разбросал их и ушел.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Любые опросы возле избирательных участков после голосования правомерны, - Аваков

Напомним, Президент Украины Владимир Зеленский объявил о проведении в стране в день голосования на местных выборах 25 октября всенародного опроса: "Я задам тебе пять важных вопросов". Позже Офис Президента заявил, что опрос не будет иметь прямых юридических последствий, а является формой непосредственной демократии.

14 октября Зеленский объявил первый вопрос общенационального опроса. Президент спросил, нужно ли ввести пожизненное заключение за коррупцию в особо крупных масштабах.

15 октября президент озвучил второй вопрос своего опроса, он касается создания свободной экономической зоны на Донбассе.

16 октября глава государства назвал три финальных вопроса. Нужно ли сократить количество депутатов в Верховной Раде до 300? Поддерживаешь ли ты легализацию в Украине медицинского каннабиса? Нужно ли Украине на международном уровне поднять вопрос об использовании гарантий безопасности, определенных Будапештским меморандумом?