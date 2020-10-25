Волонтеров "опроса Зеленского" фиксируют на избирательных участках. ВИДЕО+ФОТОрепортаж
Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на сообщение журналиста Дмитрия Хилюка в Facebook, опрос проводят на избирательном участке №320371 Киевской области.
"Участок номер 320371. Козаровичи, Киевская область. Опросники от Величайшего находятся в помещении участка. Полицейский говорит, что участок - это лишь коридор школы, где сидит комиссия и голосуют, а фойе - это не участок", - сообщил журналист.
Также работу волонтеров на избирательных участках зафиксировали на Закарпатье.
Как сообщает журналист Виталий Глагола, опрос проводят также в селе Оноковцы Ужгородского района.
"Опрос. Хлопачка проводит опрос прямо на участке в селе Оноковцы", - написал он.
Кроме того, как сообщает "Суспільне", "5 вопросов от президента" ставят при входе в помещение избирательного участка в селе Соломоново Ужгородского района.
Отмечается, что опрос проводит волонтер Дмитрий Лябин. По его словам, на территорию УИК, где именно голосуют избиратели, не заходит, потому что не имеет права.