Волонтеры опроса Зеленского не смогли сказать, какую службу они представляют и какой статьей разрешены их действия, - журналистка Мокриди
Об этом сообщила в фейсбуке журналистка Татьяна Мокриди, информирует Цензор.НЕТ.
Она опубликовала свой разговор с волонтерами.
Я: "Доброе утро. Я дам ответы на вопросы, если вы дадите на мои".
"Пять вопросов": "Хорошо!"
Я: "Кто проводит опрос?"
"Пять вопросов": "Социологическая служба".
Я: "Прекрасно. А какая? Ибо все знаю".
"Пять вопросов": "Простите, не знаем. Просто социологическая служба".
Я: "Второй вопрос: согласно какой статье какого закона проводится опрос?"
"Пять вопросов" начинает что-то искать в мобилке: "Сейчас я найду статью в избирательном законодательстве".
"Пять вопросов-2": "Мы уже поняли, что вы нас опросили, а не мы вас. Мы не знаем по какому закону".
"Люди, которые выполняют партийные или президентские задачи должны быть проинструктированы", - подытожила Мокриди.