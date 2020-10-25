Новости • Местные выборы-2020, Опрос Зеленского

Волонтеры опроса Зеленского не смогли сказать, какую службу они представляют и какой статьей разрешены их действия, - журналистка Мокриди

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Волонтеры опроса Зеленского не смогли сказать, какую службу они представляют и какой статьей разрешены их действия, - журналистка Мокриди
Волонтеры, проводящие президентский опрос возле одного из участков в Киеве, не смогли сказать, какую социологическую службу они представляют и какой закон разрешает проведение подобных мероприятий.

Об этом сообщила в фейсбуке журналистка Татьяна Мокриди, информирует Цензор.НЕТ.

Она опубликовала свой разговор с волонтерами.

Я: "Доброе утро. Я дам ответы на вопросы, если вы дадите на мои".
"Пять вопросов": "Хорошо!"
Я: "Кто проводит опрос?"
"Пять вопросов": "Социологическая служба".
Я: "Прекрасно. А какая? Ибо все знаю".
"Пять вопросов": "Простите, не знаем. Просто социологическая служба".
Я: "Второй вопрос: согласно какой статье какого закона проводится опрос?"
"Пять вопросов" начинает что-то искать в мобилке: "Сейчас я найду статью в избирательном законодательстве".
"Пять вопросов-2": "Мы уже поняли, что вы нас опросили, а не мы вас. Мы не знаем по какому закону".

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"Люди, которые выполняют партийные или президентские задачи должны быть проинструктированы", - подытожила Мокриди.

Волонтеры опроса Зеленского не смогли сказать, какую службу они представляют и какой статьей разрешены их действия, - журналистка Мокриди 01

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Топ комментарии

  • olele
    Волонтеры опроса Зеленского не смогли сказать, какую службу они представляют и какой статьей разрешены их действия, - журналистка Мокриди - Цензор.НЕТ 1534
  • Александр Лихошва
    Волонтеры делают бесплатно, а это твари решившие продать всеобщее будущее вместе со своим за 200 грн
  • Ksenia VB
    Причепились до людей, які підробляють у вихідний день )
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