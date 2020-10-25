Новости • Местные выборы-2020

Явка на местных выборах по состоянию на 12.00 составляет 13,5%, - ОПОРА

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Явка на местных выборах по состоянию на 12.00 составляет 13,5%, - ОПОРА
В гражданской сети "Опора" сообщают, что по состоянию на 12.00 на местных выборах в Украине проголосовали 13,5% избирателей.

Об этом сообщил во время брифинга аналитик "Опоры" Александр Клюжев, передает Цензор.НЕТ.

"Если говорить об активности избирателей на основе статистически-репрезентативного количества участков в Украине, на которых наблюдает гражданская сеть "Опора", то по нашим данным по состоянию на 12 часов сегодня активность избирателей составляет 13,5%", - сказал Клюжев.

По его словам, погрешность исследования явки не превышает 1,25%.

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Топ комментарии

  • Andriy Kalnyshevsky
    Ниче, судя по всему явка аномально вырастет после 19.00.
  • Владимир Пономаренко 336ef173
    Не ходи, за тебя Мертвейчук проголосует!
  • Владимир Пономаренко 336ef173
    Не пох тебе будет на Солнечной Колыме великую Лаптеногую империю строить! Там точно пох не проканает! История повторяется. Кто не поддержал Петлюру в 19 тот в 33 ел своих детей. А в 37 кто выжил поехали на Колыму светлое будущее строить!
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