Новости • Местные выборы-2020, Опрос Зеленского

Волонтер Масляк вызвал полицию из-за опроса Зеленского: Девушка не называет соцслужбу и находится на территории участка. ВИДЕО

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Во Львове волонтер Богдан Масляк вызвал полицию после того, как проводившая опрос Зеленского девушка отказалась называть социологическую компанию, которую она представляет.

Об этом он написал в фейсбуке, передает Цензор.НЕТ.

По словам Масляка, он хочет понять, какая служба проводит опрос, который, по словам девушки с анкетами, "будет влиять на решения президента".

Кроме того, Масляк утверждает, что опрос проводится на территории избирательного участка.

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Топ комментарии

  • oleg1966
    Волонтер Масляк вызвал полицию из-за опроса Зеленского: Девушка не называет соцслужбу и находится на территории участка - Цензор.НЕТ 7070
  • Борменталь Незабаром
    В Гостомеле, в участке на территории школы, прямо на избирательном участке, рядом с будками для голосования якой-то мужик раздаёт ручки с надписью "ВО батькивщина" )))))
    это пля не выборы, а какой-то цирк драный!
    зелёные отморозки - это реально перештукатуренные рыгы
  • Aleks_15
    Ответьте украинцы, чем отличается фейковый референдум в Крыму и на Донбассе от опроса Зеленского. Этим опросом вы легализуете референдум в Крыму и на Донбассе. Поздравляю Вас дебилы ***
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