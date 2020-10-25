Волонтер Масляк вызвал полицию из-за опроса Зеленского: Девушка не называет соцслужбу и находится на территории участка. ВИДЕО

Во Львове волонтер Богдан Масляк вызвал полицию после того, как проводившая опрос Зеленского девушка отказалась называть социологическую компанию, которую она представляет.

Об этом он написал в фейсбуке, передает Цензор.НЕТ.

По словам Масляка, он хочет понять, какая служба проводит опрос, который, по словам девушки с анкетами, "будет влиять на решения президента".

Кроме того, Масляк утверждает, что опрос проводится на территории избирательного участка.

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