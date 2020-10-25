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Незаконные вбросы бюллетеней к полудню не зафиксированы, - ОПОРА

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Незаконные вбросы бюллетеней к полудню не зафиксированы, - ОПОРА
Наблюдатели гражданской сети "Опора" по состояния на 12.00 не зафиксировали попыток незаконного вброса бюллетеней на избирательных участках.

Об сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на сайт "Опоры".

"С момента открытия участков для голосования избирателей и до 12.00 наблюдатели "Опоры" не зафиксировали попыток незаконного вброса избирательных бюллетеней", - говорится в сообщении.

Отмечается, что были зафиксированы единичные инциденты такого рода: попытки получить бюллетень за других граждан, без надлежащих документов.

Также имели место факты демонстрации избирателем своего бюллетеней – на 4,7% избирательных участках. А на почти 1% избирательных участках зафиксированы попытки сфотографировать бюллетень".

"Эти инциденты могли быть связаны как с бытовыми мотивами, так и с возможными технологиями контроля над голосованием избирателей", - сообщает "Опора".

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Топ комментарии

  • Ihor V
    Сейчас читаю цензор с телефона, и над логотипом сайта "цензор" рекламный баннер партии квартальных клоунов. Бутусов, ваши рекламщики там епонулись головой?!
  • Sav UA
    Саме цікаве почнеться коли виборчі дільниці зачинятися будуть для підрахунку голосів.... Незаконные вбросы бюллетеней к полудню не зафиксированы, - ОПОРА - Цензор.НЕТ 6051
  • Привет
    ТО не трусы были...то ЗЕурна....покрашенная в зеленый цвет... Незаконные вбросы бюллетеней к полудню не зафиксированы, - ОПОРА - Цензор.НЕТ 5620
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