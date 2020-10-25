Незаконные вбросы бюллетеней к полудню не зафиксированы, - ОПОРА

Наблюдатели гражданской сети "Опора" по состояния на 12.00 не зафиксировали попыток незаконного вброса бюллетеней на избирательных участках.

Об сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на сайт "Опоры".

"С момента открытия участков для голосования избирателей и до 12.00 наблюдатели "Опоры" не зафиксировали попыток незаконного вброса избирательных бюллетеней", - говорится в сообщении.

Отмечается, что были зафиксированы единичные инциденты такого рода: попытки получить бюллетень за других граждан, без надлежащих документов.

Также имели место факты демонстрации избирателем своего бюллетеней – на 4,7% избирательных участках. А на почти 1% избирательных участках зафиксированы попытки сфотографировать бюллетень".

"Эти инциденты могли быть связаны как с бытовыми мотивами, так и с возможными технологиями контроля над голосованием избирателей", - сообщает "Опора".

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