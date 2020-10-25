"Президентский опрос" проводится только за пределами участков, - глава Нацполиции Клименко

Глава Национальной полиции Украины Игорь Клименко подчеркивает, что опрос, инициированный президентом Украины, проводится исключительно за пределами избирательных участков, и призывает избегать политических спекуляций по этому поводу.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина", об этом Клименко сказал в воскресенье в ходе брифинга в Киеве.

"Что касается опроса "Пять вопросов от президента", хочу сказать, что на данный момент этот опрос проводится исключительно за пределами избирательных участков. Конечно, есть лишний ажиотаж и призывы к насилию. Могу сказать, что действительно, это политическая спекуляция - никто не имеет права никому угрожать", - сказал Клименко.

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По его словам, в Киеве, в частности, поступали угрозы в адрес волонтера, которая принимала участие в опросе.

"В политические игры полиция не играет. Полиция исключительно на стороне закона", - подчеркнул глава Нацполиции.

По его словам, в полицию поступило 4 заявления о том, что якобы волонтеры, проводящие опрос, работают за деньги. "У меня нет подробной информации о том, что привлекали несовершеннолетних", - сказал Клименко.

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Как сообщалось, 13 октября президент Зеленский объявил о проведении в Украине в день голосования на местных выборах 25 октября всенародного опроса, на котором гражданам будет предложено ответить на пять вопросов: нужно ли вводить в стране пожизненное заключение за коррупцию в особо крупных размерах; поддерживают ли они создание на Донбассе свободной экономической зоны; поддерживают ли они сокращение численного состава Верховной Рады с 450 до 300 народных депутатов, легализацию медицинского каннабиса и поднятие на международном уровне вопроса об использовании гарантий безопасности, определенных Будапештским меморандумом.

Опрос проводят волонтеры, с которыми заключаются гражданско-правовые сделки подряда.