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Гражданин РФ задержан за организацию подкупа избирателей на Одесчине, - прокуратура. ФОТО

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42-летний гражданин РФ занимался подкупом избирателей в пользу кандидатов одной из политических сил на территории города Черноморск и поселка Затока Одесской области.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу прокуратуры Одесской области.

Гражданин РФ задержан за организацию подкупа избирателей на Одесчине, - прокуратура 01

"По данным следствия, иностранец совместно с другими неустановленными лицами с целью получения преимущества на выборах кандидатов на посты депутатов органов местного самоуправления, планировал осуществить подкуп 52 избирателей, заплатив им аванс по 100 грн каждому.

Полный расчет, то есть выплата еще 400 грн каждому, ожидал избирателей после реализации своего избирательного права за определенного кандидата. С этой целью мужчина организовал три автобуса с 52 пассажирами, которые должны были ехать из Измаила в Черноморск и Затоку для голосования", - говорится в сообщении.

Гражданин РФ задержан за организацию подкупа избирателей на Одесчине, - прокуратура 02

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Гражданин РФ задержан за организацию подкупа избирателей на Одесчине, - прокуратура 03

Сейчас прокурорами направлено ходатайство в суд об избрании подозреваемому меры пресечения в виде содержания под стражей. Досудебное расследование в уголовном производстве осуществляется по ч. 4 ст. 160 УК Украины. За это преступление Законом предусмотрено до 7 лет заключения.

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  • Danis Nielsen
    Пишу с 2014 года , что варварам с московии надо вообще запретит въезд в Украину, запретить работать , получать вид на жительство, покупать недвижимость и т д !
  • Серый Вовк
    Попался скотина ,на НАРЫ паскуду годков на ДЕСЯТЬ .... Гражданин РФ задержан за организацию подкупа избирателей на Одесчине, - прокуратура - Цензор.НЕТ 5040
  • Georg Lindemann
    Пальчевський штолє?
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