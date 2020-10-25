Местные выборы в Украине проходят спокойно, - замглавы МВД Геращенко
Об этом Геращенко заявил во время брифинга, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на сайт Нацполиции.
"Миллионы людей сегодня выбирают местную власть и это очень важный процесс, который впервые в истории проходит по новому избирательному кодексу, достаточно сложному. В целом выборы проходят спокойно. Полиция вне политики, защищает закон и избирательное право граждан и не вмешивается в избирательный процесс", - сказал Антон Геращенко.
Председатель Нацполиции Игорь Клименко отметил, что полиция работает в штатном режиме, и пока нет вопиющих фактов, свидетельствующих о том, что выборы не состоятся или сложно проходят.
По словам Клименко, правоохранители зарегистрировали почти 2,5 тысяч сообщений о правонарушениях, связанных с избирательным процессом, открыли 28 уголовных производств и проверяют еще один факт незаконного подвоза избирателей на участок.