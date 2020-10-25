Дела Антоненко и Верланова фейковые, - Сенцов
Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на страницу Сенцова в Фейсбук.
"К сожалению, в лучшую сторону ничего не изменилось. Люди, которые продолжают почему-то называть себя "правоохранителями", держат Антоненко в заложниках в качестве залога их "эффективности". Вся эта история может закончиться штурмом и не только здания суда. ГПУ наконец нашла "главного коррупционера" – это бывший глава налоговой службы Сергей Верланов. Кроме этого непонятного обвинение ему шьют еще финансирование терроризма – чтобы это дело вела СБУ, потому что НАБУ отказывается подписывать фейковые подозрения", – написал Сенцов.
Вместе с тем, по мнению режиссера, "зафаршмаченый по самые серые уши, знаменитый судья Вовк, о приключениях которого слышали почти все в Украине, кроме президента, позволяет Зеленскому проводить противозаконное опрос прямо на избирательных участках в день голосования".