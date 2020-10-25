В Запорожской области со стола члена избирательной комиссии украли 40 бюллетеней, - полиция

В Запорожской области член избирательной комиссии обнаружил, что у него со стола исчезли 40 бюллетеней и обратился в полицию.

Об этом сообщает пресс-служба полиции Запорожской области, передает Цензор.НЕТ.

Отмечается, что сейчас сотрудники полиции разыскивают злоумышленника, который совершил кражу.

Правоохранители открыли уголовное производство по статье "Похищение, повреждение, сокрытие или уничтожение избирательного бюллетеня".

В случае доказательства вины, злоумышленнику может грозить до двух лет лишения свободы.

В полиции также сообщили, что поступило 87 сообщений о возможном нарушении избирательного законодательства в день голосования. В настоящее время открыто одно 1 уголовное производство и составлены два административных протокола.

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