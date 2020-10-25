На Кировоградщине накануне выборов у трех членов избирательной комиссии обнаружили коронавирус
Об этом сообщает Кировоградская ОГА, передает Цензор.НЕТ.
"В областном лабораторном центре, в ходе исследования биоматериалов жителей Новомиргородского района, обнаружили 3 лабораторно подтвержденных случаях COVID-19. Во время эпидрасследования специалисты лабцентра установили, что больные задействованы в работе двух избирательных участков", - отметила главный санитарный врач области Надежда Оперчук.
Отмечается что в помещениях участков провели дезинфекцию.
В гражданской сети "Опора" сообщили, что также обнаружили коронавирус у троих членов комиссии на избирательном участке в Кропивницком. Отмечается, что больных исключили из работы, а участок продолжил работу.
По данным "Опора", инцидент произошел на избирательном участке, расположенном в центральной городской больнице. Тесты членов участковой избирательной комиссии показали, что организм борется с коронавирусом, хотя никаких симптомов у них не было.
Отмечается, что после этого помещение участка продезинфицировали и он продолжает работу. Для работы комиссии хватает кворума.