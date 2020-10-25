Явка на местных выборах по состоянию на 16:00 составляет 27%, - ОПОРА

В гражданской сети "Опора" сообщают, что по состоянию на 16:00 на местных выборах в Украине проголосовали 27% избирателей.

Об этом сообщила в Facebook председатель правления гражданской сети "Опора" Ольга Айвазовская, передает Цензор.НЕТ.

"Явка на 16:00 по всей стране по данным гражданской сети "Опора" составляет 27%. Погрешность 0,84%", - отметила Айвазовская.

По ее словам, в это же время на местных выборах 2015 года явка была 36,2%.

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