Новости • Местные выборы-2020

Председатель УИК в Николаеве угрожала коллегам сорвать выборы и прогуляла день голосования, - СМИ

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Председатель УИК в Николаеве угрожала коллегам сорвать выборы и прогуляла день голосования, - СМИ
Глава УИК 480905 Инна Кунпан утром 25 октября не явилась в участковую избирательную комиссию.

Она пришла на несколько минут в 12:25 и снова ушла, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на местное издание Iнше ТВ.

Как рассказали члены УИК, участок был открыт вовремя, потому что был выбран председательствующий на подготовительном заседании - по решению членов УИК, им стала заместитель председателя УИК.

Глава Центральной районной в городе Николаеве ТИК Оксана Новикова выезжала с членами комиссии и наблюдателями на этот участок. Члены комиссии рассказали, что председатель И. Кунпан угрожала им и обещала сорвать выборы.

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Члены ТИК хотели на экстренном заседании снять председателя согласно пп. 9 п. 4 ст. 208, однако, посовещавшись между собой и проконсультировавшись с юристами, отказались от этой идеи.

В остальном голосование на участке проходит без проблем.

Топ комментарии

  • olele


    Galina_W_@galadriel999 1 ч

    Проголосувала. На виборчому участку не було ніяких опитувальників. Натомість ввічливо, українською мовою запропонували зміряти температуру та показали де продезинфекувати руки. Для Запоріжжя це прогрес. Загалом людей було небагато. Все тихо, спокійно і умиротворено.

    А от біля другої школи помітила миршавенького хлопчину у білому фартушку з п'ятіркою на пузі. Кажуть, цим "волонтерам" платять по тисячі грн. Порахуйте, яку купу гроші було вкинуто на цей спектакль і ви зрозумієте, що хтось дуже хоче відкрити зону вільної торгівлі на Донбасі.
  • 133133
    Всосала поллитра и затянула "Гуляй шальная императрица!"
  • генадій володимирський
    Які слуги, такі і їх рахувальники.
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