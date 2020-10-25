По состоянию на 17.00 поступило 3,3 тыс. обращений, связанных с нарушением избирательного процесса, - Нацполиция

По состоянию на 17.00 25 октября в органы полиции поступило 3 323 заявления и сообщения, связанные с нарушением избирательного процесса.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Департамент коммуникации Национальной полиции.

Указанные заявления касались следующих событий: агитация в день выборов - 1 310, нарушение тайны голосования - 154, подкуп избирателей - 148, незаконное уничтожение избирательной документации - 117, нарушение порядка ведения реестров избирателей или избирательных комиссий или списков избирателей - 110, незаконное использование избирательного бюллетеня (попытка или вынесение избирательного бюллетеня) - 71.

Составлено148 протоколов о совершении административных правонарушений. По 51 факту сведения внесены в Единый реестр досудебных расследований.

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