Новости • Силовики, Местные выборы-2020

По состоянию на 17.00 поступило 3,3 тыс. обращений, связанных с нарушением избирательного процесса, - Нацполиция

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По состоянию на 17.00 25 октября в органы полиции поступило 3 323 заявления и сообщения, связанные с нарушением избирательного процесса.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Департамент коммуникации Национальной полиции.

По состоянию на 17.00 поступило 3,3 тыс. обращений, связанных с нарушением избирательного процесса, - Нацполиция 01

Указанные заявления касались следующих событий: агитация в день выборов - 1 310, нарушение тайны голосования - 154, подкуп избирателей - 148, незаконное уничтожение избирательной документации - 117, нарушение порядка ведения реестров избирателей или избирательных комиссий или списков избирателей - 110, незаконное использование избирательного бюллетеня (попытка или вынесение избирательного бюллетеня) - 71.

Составлено148 протоколов о совершении административных правонарушений. По 51 факту сведения внесены в Единый реестр досудебных расследований.

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По состоянию на 17.00 поступило 3,3 тыс. обращений, связанных с нарушением избирательного процесса, - Нацполиция 02

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Топ комментарии

  • olele
    По состоянию на 17.00 поступило 3,3 тыс. обращений, связанных с нарушением избирательного процесса, - Нацполиция - Цензор.НЕТ 7867
  • dtrscnij grsrt
    «Мер Львова не зміг проголосувати на місцевих виборах
    неділя, 25 жовтень 2020, 17:48
    Андрій Садовий не знайшов свого українського паспорта.

    Чинний мер Львова Андрій Садовий не зміг проголосувати на місцевих виборах.
    На виборчу дільницю 25 жовтня він прийшов із закордонним паспортом. Пояснив - не зміг знайти український. Але член виборчої комісії не видала бюлетенів Садовому, сказавши, що це незаконно.»

    (Це з тих, хто розказував про закордонні офшори Порошенка, і проплачених порохоботів)
  • Ватник Дзедываевалов
    патріоте! у тебе ще є час обрати ЄС. не дай ватнодупим проголосувати за тебе!
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