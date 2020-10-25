"Коек в Украине достаточно, единственная задача - обеспечить их кислородом", - Шмыгаль

Кабинет Министров делает все, чтобы карантин в Украине оставался адаптивным, в частности, работает над расширением количества койко-мест и готовит развертывание мобильных госпиталей.

Об этом заявил премьер-министр Денис Шмыгаль, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Мы очень не хотим и не видим возможности тотального карантина, сейчас делаем все, чтобы он был адаптивный. Но видим, что все больше появляется оранжевых и красных зон. Поэтому призываем еще раз людей быть сознательными: маски, социальная дистанция и ответственность за то, что даст нам возможность спасти людей и экономику", - подчеркнул Шмыгаль.

Также премьер отметил, что больницы Украины сейчас подготовлены намного лучше, чем были весной. Вопрос обеспечения кислородом остается основным для местных руководителей и для коммунальных медицинских предприятий. Субвенции в размере полмиллиарда гривень перечислены на места, и каждый день проводится штаб, где главы облгосадминистраций и мэры городов отчитываются о работе над увеличением количества коек и обеспечением их кислородом.

"Коек в Украине достаточно, единственная задача - обеспечить их кислородом", - заявил Шмыгаль.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Шмыгаль призвал регионы подавать предложения о развертывании мобильных госпиталей и расширении коечного фонда

По словам главы Кабмина, в Киеве, Одесской, Донецкой областях, где количество больных может оказаться больше, чем обеспеченных кислородом коек, интенсивно работают над созданием мобильных госпиталей.

Напоминаем, правительство продлило действие адаптивного карантина в Украине до конца 2020 года.

Также читайте: Кинотеатрам разрешили работать в "красной" зоне карантина, - Минкульт