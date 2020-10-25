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"Коек в Украине достаточно, единственная задача - обеспечить их кислородом", - Шмыгаль

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"Коек в Украине достаточно, единственная задача - обеспечить их кислородом", - Шмыгаль
Кабинет Министров делает все, чтобы карантин в Украине оставался адаптивным, в частности, работает над расширением количества койко-мест и готовит развертывание мобильных госпиталей.

Об этом заявил премьер-министр Денис Шмыгаль, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Мы очень не хотим и не видим возможности тотального карантина, сейчас делаем все, чтобы он был адаптивный. Но видим, что все больше появляется оранжевых и красных зон. Поэтому призываем еще раз людей быть сознательными: маски, социальная дистанция и ответственность за то, что даст нам возможность спасти людей и экономику", - подчеркнул Шмыгаль.

Также премьер отметил, что больницы Украины сейчас подготовлены намного лучше, чем были весной. Вопрос обеспечения кислородом остается основным для местных руководителей и для коммунальных медицинских предприятий. Субвенции в размере полмиллиарда гривень перечислены на места, и каждый день проводится штаб, где главы облгосадминистраций и мэры городов отчитываются о работе над увеличением количества коек и обеспечением их кислородом.

"Коек в Украине достаточно, единственная задача - обеспечить их кислородом", - заявил Шмыгаль.

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По словам главы Кабмина, в Киеве, Одесской, Донецкой областях, где количество больных может оказаться больше, чем обеспеченных кислородом коек, интенсивно работают над созданием мобильных госпиталей.

Напоминаем, правительство продлило действие адаптивного карантина в Украине до конца 2020 года.

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Топ комментарии

  • Олег Тихонов 055f40a1
    Так шо просто лежать на койке? А врачи, ИВЛ, лекарства?? Ничего не пойму..полежать я и дома могу ...
  • Стрелок
    возьмете с опороса и закупите медицинский кислород и кислородные концентраторы. вы же не бедные? бабло вон какое на ветер выкинули. вперед

    знаете что обидно? эти зеленые уроды стонут а "Рошен" с 26.10.2020 разворачивает новую компанию помощи больницам именно с кислородными концентраторами. а эти уроды потом будут рассказывать какие они чемпионы...
  • Alex Lodje
    Министров у нас тоже достаточно, основная задача - обеспечить их черепные коробки мозгами.
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