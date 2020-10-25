Экзитпол "Савик Шустер Студии": В Киевский горсовет проходят 7 партий. ИНФОГРАФИКА

В эфире спецпроекта "Ночь выборов с Савиком Шустером" на телеканале "Украина 24" озвучили результаты экзитполов из 12 городов Украины.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ.

Сразу после закрытия избирательных участков Савик Шустер в прямом эфире объявил результаты собственных экзитполов из 12 городов Украины.

Пятипроцентный барьер в Киевский горсовет преодолели "Удар Виталия Кличко" (19.74), "Европейская Солидарность" (17.76), "Слуга народа" (10.28), ВО "Батькивщина" (8.61), "Оппозиционная платформа - За жизнь" (7.77), "Единство Александра Омельченко" (5.94), "Голос" (5.65).

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Группировка на Черниговщине пыталась создать фейковый "горсовет", - СБУ. ФОТОрепортаж

Напомним, экзитпол проводился в рамках совместного проекта студии Савика Шустера и телеканала "Украина 24". Использовался инструментарий социологической компании Liberty Report. Социологи опросили 12765 украинцев по всей стране. Работали более 1500 интервьюеров на 554 избирательных участках. 70 операторов колл-центра в течение дня получали данные опроса.

Предельная погрешность выборки - 1,9% с доверительной вероятностью 95% (без учета дизайн-эффекта).