Новости • Местные выборы-2020

Первые результаты параллельного подсчета голосов обнародуют 26 октября после обеда, - "слуга народа" Кравчук

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Партия "Слуга народа" обнародует первые результаты параллельного подсчета голосов завтра после обеда.

Как сообщила во время брифинга заместитель председателя фракции "слуги народа" Евгения Кравчук, это будет специальный дашборд данными, которые обновляются в режиме реального времени, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу политсилы.

"На нынешних местных выборах подсчет голосов займет больше времени, чем на выборах 2015-го. Потому что сама процедура подсчета является сложной: нужно учесть не только голоса за партию, но и отдельно за кандидатов. Благодаря открытым избирательным спискам они смогут двигаться вверх в списке партии, если будут иметь большую поддержку избирателей", - сообщила Кравчук.

Первые результаты параллельного подсчета голосов обнародуют 26 октября после обеда, - слуга народа Кравчук 01

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Топ комментарии

  • 133133
    После какого ещё обеда ?

    Публикуйте натощак !!!
  • Гыг с Вами
    Первые результаты параллельного подсчета голосов обнародуют 26 октября после обеда, - "слуга народа" Кравчук - Цензор.НЕТ 717
  • вова хутин
    Иди на *** зелёный *****!
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