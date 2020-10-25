Разрекламированный президентом Зеленским "общенациональный опрос" полностью провалился, - Бутусов

Многие граждане выкладывают видео в интернет, как голосуют по 5-10 раз, никакой защиты от повторного голосования нет.

Об этом сообщает в Facebook главред Цензор.НЕТ Юрий Бутусов.

"Разрекламированный президентом Зеленским "общенациональный опрос" полностью провалился.

Даже председатель Верховной Рады Дмитрий Разумков заявил, что не участвовал в опросе.

Многие граждане выкладывают видео в интернет, как голосуют по 5-10 раз, а "опросники" говорят - "спасибо, делайте нам статистику". Никакой защиты от повторного голосования нет - а ведь это ключевая задача экзитпола, не допустить фальсификаций.

Организован опрос просто издевательски и цинично.

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На многих участках опросников вообще нет. То есть мнение всех граждан даже не интересовало организаторов.

Там, где опрос есть - наняли детей, очевидно, за деньги, которые ничего не понимают, и ни один не может объяснить - какая фирма наняла, кто нанял, где контракт, как защищаются результаты от повторных вбросов?

Полиция сбилась с ног сегодня, поскольку наши прекрасные бдительные граждане срывают опрос, вызывают полицию для фиксации нарушений организаторов опроса.

Сегодня вечером эта недобросовестная игра закончится. "Результаты" "президентского опроса" огласит руководитель проекта Артем Гагарин - музыкальный продюсер "95 квартала", - сообщил журналист.

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