Глава МИД Венгрии Сийярто в день выборов в Украине агитировал за одну из партий Закарпатья

Министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто в день местных выборов в Украине призвал венгров Закарпатья поддержать на местных выборах политическую силу КМКС "Партия венгров Украины".

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на LB.ua.

"Единственная венгерская партия, КМКС, баллотируется в Закарпатский областной совет, и было бы плохо, если бы венгры остались без представительства на уровне области", - написал Сийярто на своей странице в Фейсбук. Глава МИД Венгрии также призвал поддержать на выборах мэра Берегового действующего мэра Золтана Бабяка.

"Не случайно многие взгляды прикованы к Берегово, поскольку мэр Золтан Бабяк сделал замечательную работу, было бы хорошо, если бы он мог продолжать", - написал министр.

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Сийярто сообщил, что жители Закарпатья, которые находятся на территории Венгрии, могут пересечь границу для голосования и вернуться обратно без обязательства проходить 14-дневный карантин.