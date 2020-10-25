В Киеве за подкуп избирателей задержан наблюдатель от одной из партий, - Нацполиция

В Киеве в Деснянском районе по подозрению в подкупе избирателей задержан наблюдатель от одной из политических партий.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Департамент коммуникации Национальной полиции.

В дежурную часть полиции Киева поступило сообщение от гражданина о том, что на улице Бальзака неизвестный вероятно осуществляет подкуп избирателей.

"Выяснилось, что наблюдатель от депутата обещал перечисление средств на банковские карточки избирателей за их голос в пользу конкретного кандидата. Мы задержали мужчину в порядке статьи 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины. При себе он имел списки с персональными данными граждан. Полицейские изъяли обнаруженые вещественные доказательства на месте происшествия, в том числе деньги и канцелярию", - рассказали в полиции.

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Собранные сведения по данному факту внесении в Единый реестр досудебных расследований.Открыто уголовное производство по ч. 4 ст. 160 (Подкуп избирателя, участника референдума, члена избирательной комиссии или комиссии по референдуму) Уголовного кодекса Украины. Злоумышленнику грозит лишение свободы на срок от пяти до семи лет.