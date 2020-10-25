Экзитпол "Рейтинга" по выборам мэра Мариуполя: Бойченко - 68,1%, Клименко - 22,8%

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

На выборах городского головы Мариуполя (Донецкая обл.) лидирует действующий мэр города Вадим Бойченко. На втором месте идет представитель партии "ОПЗЖ" Владимир Клименко, на третьем – самовыдвиженка Лидия Мугли – 4,4%.

Остальные кандидаты набрали меньше 1,5% голосов избирателей.

Социологическая группа "Рейтинг" провела экзитпол на выборах мэра и горсовета Мариуполя, который проводился на 50 избирательных участках города. Количество опрошенных – 4 257. Ошибка выборки не превышает 1,5%.