Новости • Местные выборы-2020

Экзитпол "Савик Шустер Студии" по Днепру: Филатов - 44,47%, Краснов - 14,44%, Вилкул - 11,27%, Рыженко – 10,6%, Никитин - 8,81%. ИНФОГРАФИКА

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Экзитпол "Савик Шустер Студии" по Днепру: Филатов - 44,47%, Краснов - 14,44%, Вилкул - 11,27%, Рыженко – 10,6%, Никитин - 8,81%. ИНФОГРАФИКА
Экзитпол "Савик Шустер Студии" по Днепру: Филатов – 44,47%, Краснов – 14,44, Вилкул - 11,27%, Рыженко – 10,6%, Никитин - 8,81%

Об этом сообщает Цензор.НЕТ.

По данным экзитпола лидирует действующий мэр днепра Борис Филатов с результатом в 44,47%. 

Александр Вилкул от Блока Вилкула "Украинская перспектива" набирает 11,27%, Загид Краснов от "Гражданской силы" - 14,44%, Сергей Рыженко от "Слуги народа" - 10,6%, Сергей Никитин от ОПЗЖ - 8,81%.

Экзитпол Савик Шустер Студии по Днепру: Филатов - 44,47%, Краснов - 14,44%, Вилкул - 11,27%, Рыженко – 10,6%, Никитин - 8,81% 01

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Топ комментарии

  • Amber
    Дуже радий за Філатова !!
    Беня пролетів !
  • Рома Маестро
    Днепр наш!!! ВаЗЕлиновые уроды - в сад!!!
  • житель юговостока
    По сравнению с Одессой и Харьковом Днепр остался единственным оплотом противостояния ватному реваншизму с Востока.
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