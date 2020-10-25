Экзитпол "Савик Шустер Студии" по Днепру: в горсовет проходят "Пропозиция", ОПЗЖ, "Слуга народа", "Громадская сила", "Евросолидарность" и "Блок Вилкула"

В городской совет Днепра проходят 6 партий: "Пропозиция", "Оппозиционная платформа – За жизнь", "Слуга народа", "Громадская сила", "Европейская Солидарность" и "Блок Вилкула Украинская перспектива",