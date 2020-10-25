Экзитпол "Савик Шустер Студии": В Мариупольский горсовет проходят блок мэра Бойченко, партия Шария, "слуги народа" и ОПЗЖ. ИНФОГРАФИКА
Об этом сообщает Цензор.НЕТ.
Сразу после закрытия избирательных участков Савик Шустер в прямом эфире объявил результаты собственных экзитполов из 12 городов Украины.
Пятипроцентный барьер в Мариупольский горсовет преодолели "Блок Вадима Бойченко" (45.96%), "Оппозиционная платформа - За жизнь" (30.69%), Партия Шария (6.56%), "Слуга народа" (6.28%).
Напомним, экзитпол проводился в рамках совместного проекта студии Савика Шустера и телеканала "Украина 24". Использовался инструментарий социологической компании Liberty Report. Социологи опросили 12765 украинцев по всей стране. Работали более 1500 интервьюеров на 554 избирательных участках. 70 операторов колл-центра в течение дня получали данные опроса.
Предельная погрешность выборки - 1,9% с доверительной вероятностью 95% (без учета дизайн-эффекта).