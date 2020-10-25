Новости • Местные выборы-2020, Опрос Зеленского

Экзитпол "Рейтинга" о том, как украинцы ответили на вопросы Зеленского: положительно на все пять вопросов (обновлено)

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Экзитпол "Рейтинга" о том, как украинцы ответили на вопросы Зеленского: положительно на все пять вопросов (обновлено)
Во время опроса, инициированного президентом Зеленским, украинцы положительно ответили на все пять вопросов.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "РБК-Украина", данные экзитпола обнародовала Социологическая группа "Рейтинг".

По данным опроса, ответы распределились следующим образом:

  • Поддерживаете ли вы идею пожизненного заключения за коррупцию в особо крупных размерах? За - 81%, против - 16%
  • Поддерживаете ли вы создание свободной экономической зоны на Донбассе? За - 54, против - 43%.
  • Поддерживаете ли вы сокращение количества народных депутатов до 300? За - 95%, против - 4%.
  • Поддерживаете ли вы легализацию каннабиса в медицинских целях - для уменьшения боли у тяжелобольных? За - 70%, против - 24%.
  • Поддерживаете ли вы право Украины на использование гарантий безопасности, определенных Будапештским меморандумом, для восстановления ее государственного суверенитета и территориальной целостности? За - 78%, против - 13%.

Экзитпол Рейтинга о том, как украинцы ответили на вопросы Зеленского: положительно на все пять вопросов 01

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Топ комментарии

  • Привет
    В заголовке одно...в тексте другое...
    В заголовке 3 вопроса за в тексте все пять за...
  • NavigatorUR
    ..судя по скорости подсчёта... результаты были подбиты ещё позавчера!.....
  • Толик Тигра
    Екзитпол незаконного опитування? Це що за сюр взагалі?
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