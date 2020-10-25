Экзитпол "Рейтинга" о том, как украинцы ответили на вопросы Зеленского: положительно на все пять вопросов (обновлено)
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Во время опроса, инициированного президентом Зеленским, украинцы положительно ответили на все пять вопросов.
Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "РБК-Украина", данные экзитпола обнародовала Социологическая группа "Рейтинг".
По данным опроса, ответы распределились следующим образом:
- Поддерживаете ли вы идею пожизненного заключения за коррупцию в особо крупных размерах? За - 81%, против - 16%
- Поддерживаете ли вы создание свободной экономической зоны на Донбассе? За - 54, против - 43%.
- Поддерживаете ли вы сокращение количества народных депутатов до 300? За - 95%, против - 4%.
- Поддерживаете ли вы легализацию каннабиса в медицинских целях - для уменьшения боли у тяжелобольных? За - 70%, против - 24%.
- Поддерживаете ли вы право Украины на использование гарантий безопасности, определенных Будапештским меморандумом, для восстановления ее государственного суверенитета и территориальной целостности? За - 78%, против - 13%.