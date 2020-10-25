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Экзитпол "Савик Шустер Студии": В Харьковский горсовет проходят "Блок Кернеса", ОПЗЖ, "Слуга народа", ЕС, партия Шария и "Блок Светличной - Вместе!". ИНФОГРАФИКА

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В эфире спецпроекта "Ночь выборов с Савиком Шустером" на телеканале "Украина 24" озвучили результаты экзитполов из 12 городов Украины.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ.

Сразу после закрытия избирательных участков Савик Шустер в прямом эфире объявил результаты собственных экзитполов из 12 городов Украины.

Пятипроцентный барьер в Харьковский горсовет преодолели  "Блок Кернеса", ОПЗЖ, "Слуга народа", ЕС, партия Шария, "Блок Светличной - Вместе!".

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Экзитпол Савик Шустер Студии: В Харьковский горсовет проходят Блок Кернеса, ОПЗЖ, Слуга народа, ЕС, партия Шария и Блок Светличной - Вместе! 01

Напомним, экзитпол проводился в рамках совместного проекта студии Савика Шустера и телеканала "Украина 24". Использовался инструментарий социологической компании Liberty Report. Социологи опросили 12765 украинцев по всей стране. Работали более 1500 интервьюеров на 554 избирательных участках. 70 операторов колл-центра в течение дня получали данные опроса.

Предельная погрешность выборки - 1,9% с доверительной вероятностью 95% (без учета дизайн-эффекта).

Также смотрите: Экзитпол "Савик Шустер Студии" по Харькову: Кернес - 57,9%, Фельдман - 12,12%, Кучер - 11,98%. ИНФОГРАФИКА

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Топ комментарии

  • Otec Pigidiy
    Вата на вате и петуШарий в придачу.
  • Smith & Wesson b6b04e96
    Быдлаки опять навыбирали себе хозяев по всей Украине.
  • Vadym Tsyrkalyuk
    третий раз выбирать кернеса - это безнадежно...
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