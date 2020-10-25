Новости • Местные выборы-2020

Экзитпол "Савик Шустер Студии" по Черкассам: Бондаренко - 32,6%, Евпак - 19,8%, Ильченко - 17,8%, Пустовар - 5,9%. ИНФОГРАФИКА

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В эфире спецпроекта "Ночь выборов с Савиком Шустером" на телеканале "Украина 24" озвучили результаты экзитполов из 12 городов Украины.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ.

Сразу после закрытия избирательных участков Савик Шустер в прямом эфире объявил результаты собственных экзитполов из 12 городов Украины.

По данным социологов, на выборах мэра Черкасс голоса распределились таким образом:

Экзитпол Савик Шустер Студии по Черкассам: Бондаренко - 32,6%, Евпак - 19,8%, Ильченко - 17,8%, Пустовар - 5,9% 01

Читайте на "Цензор.НЕТ": В Черкассах не будут вводить ограничения "оранжевой" зоны. По моему мнению, нет достаточного количества больных, - мэр Бондаренко

Напомним, экзитпол проводился в рамках совместного проекта студии Савика Шустера и телеканала "Украина 24". Использовался инструментарий социологической компании Liberty Report. Социологи опросили 12765 украинцев по всей стране. Работали более 1500 интервьюеров на 554 избирательных участках. 70 операторов колл-центра в течение дня получали данные опроса.

Предельная погрешность выборки - 1,9% с доверительной вероятностью 95% (без учета дизайн-эффекта).

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Топ комментарии

  • Ivan573014
    Первый раз буду болеть за Голос во втором туре. Против этого ублюдка Коломойского.
  • Привет
    Это у в твоем бредовом сне он драпал??
  • GoodWin
    был я тогда, не сказал бы что он драпал. Людей довольно много пришло тогда, а то что Кухарчук по капотам ментов попрыгал то не все Черкассы
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