Экзитпол "Савик Шустер Студии": В горсовет Черкасс проходят "Слуга народа", "За майбутнє", "Голос", ЕС, ВО "Черкасщане" и ОПЗЖ. ИНФОГРАФИКА

В эфире спецпроекта "Ночь выборов с Савиком Шустером" на телеканале "Украина 24" озвучили результаты экзитполов из 12 городов Украины.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ.

Сразу после закрытия избирательных участков Савик Шустер в прямом эфире объявил результаты собственных экзитполов из 12 городов Украины.

Пятипроцентный барьер в горсовет Черкасс преодолели "Слуга народа", "За майбутнє", "Голос", ЕС, ВО "Черкасщане" и ОПЗЖ.

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Напомним, экзитпол проводился в рамках совместного проекта студии Савика Шустера и телеканала "Украина 24". Использовался инструментарий социологической компании Liberty Report. Социологи опросили 12765 украинцев по всей стране. Работали более 1500 интервьюеров на 554 избирательных участках. 70 операторов колл-центра в течение дня получали данные опроса.

Предельная погрешность выборки - 1,9% с доверительной вероятностью 95% (без учета дизайн-эффекта).

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