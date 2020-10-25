"В отличие от некоторых наших соседей мы имеем большую роскошь - свободные выборы", - Зеленский

По мнению президента Украины Владимир Зеленский несмотря на неидеальную избирательную систему выборы в нашей стране проходят свободно.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на страницу президента в Фейсбук.

"В отличие от некоторых наших соседей мы действительно имеем большую роскошь - свободные выборы. Да, я прекрасно понимаю, что наша избирательная система еще далеко не идеальна - грязные деньги и нечестные медиаресурсы, к сожалению, все еще влияют на результаты. Но мы точно движемся в правильном направлении. Каждые следующие свободные выборы - это еще одно доказательство того, что Украина навсегда свободна", - написал Зеленский.

Президент отмечает, что в мире настоящих демократий не так уж и много, и Украина одна из них.

"Таких, где выбор людей действительно имеет значение. У нас выбор точно есть. И действительно имеет большое значение. Однако хорошо известный парадокс: когда у тебя что-то есть - часто не ценишь. Особенно это касается нашей молодежи", - пишет Зеленский.

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Глава государства напомнил, что мэр города и местный совет часто влияют на качество жизни человека напрямую намного больше, чем президент.

"Порядок и чистота на улицах, состояние коммунальной сферы, работа общественного транспорта, поддержка местных общественных проектов - все это и многое другое не в полномочиях Президента. Это то, что могут и должны делать мэры и депутаты местных советов. За последние годы благодаря децентрализации местные власти получили в разы больше бюджетных возможностей, чтобы работать для людей", - отметил Зеленский, пообещав "жестко следить за новоизбранной местной властью".

"Президент - это стратегия, это направление, это образ страны, это общие правила, а также общегосударственный развитие. Местная власть - это конкретные вопросы "здесь и сейчас", это комфорт и качество жизни, это вид наших домов и окружающей инфраструктуры. Поэтому всегда правильно ставьте ударение в том, кто и за что отвечает в стране", - попросил глава государства.