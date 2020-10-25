Новости • Местные выборы-2020

Экзитпол "Савик Шустер Студии" по Кривому Рогу: Вилкул – 42,8%, Шевчик – 31%, Павлов – 7,9%

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Экзитпол "Савик Шустер Студии" по Кривому Рогу: Вилкул – 42,8%, Шевчик – 31%, Павлов – 7,9%
В эфире спецпроекта "Ночь выборов с Савиком Шустером" на телеканале "Украина 24" озвучили результаты экзитполов из 12 городов Украины.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ.

Экзитпол Савик Шустер Студии по Кривому Рогу: Вилкул – 42,8%, Шевчик – 31%, Павлов – 7,9% 01

Согласно результатам исследования, за Вилкула проголосовали 42,8% жителей города. На втором месте – представитель партии "Слуга народа" Дмитрий Шевчик, за него проголосовали 31,01%, на третьем – представитель "ОПЗЖ" Константин Павлов, за него проголосовали 7,91%. На четвертом месте – представитель партии "Сила людей" Юрий Милобог (6,05%).

Предельная ошибка выборки - 1,9% с доверительной вероятностью 95% (без учета дизайн-эффекта).

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Топ комментарии

  • Ivan573014
    Жабогадюниг как в Одессе.
  • Otec Pigidiy
    Опять вата себе наголосовала вилкула🤣
  • Myko
    81,72% (вілкул-клоун-жопоблок) - все місто п'ята колона кремля.
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