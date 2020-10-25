Экзитпол "Савик Шустер Студии" по Кривому Рогу: Вилкул – 42,8%, Шевчик – 31%, Павлов – 7,9%

В эфире спецпроекта "Ночь выборов с Савиком Шустером" на телеканале "Украина 24" озвучили результаты экзитполов из 12 городов Украины.