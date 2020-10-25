Экзитпол "Савик Шустер Студии" по выборам в Криворожский горсовет: проходят "Слуга народа", "Блок Вилкула", ОПЗЖ и "Сила людей"

В городской совет Кривого Рога (Днепропетровская область) проходят четыре партии: "Слуга народа", "Блок Вилкула "Украинская перспектива", ОПЗЖ и "Сила людей".