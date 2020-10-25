Данные о явке избирателей на местных выборах в день голосования в ЦИК не передают, но в Комиссии обещают обнародовать их поскорее

Центральная избирательная комиссия в соответствии с Избирательным кодексом Украины не уполномочена получать оперативную информацию о явке избирателей на местных выборах в течение дня голосования.

Такие сведения участковые избирательные комиссии подают во все теризбиркомы по местным выборам, которые организуются и проводятся на этом участке, пишет Цензор.НЕТ со ссылкой на Отдел взаимодействия со СМИ секретариата ЦИК.

"В свою очередь городские, районные в городе, сельские, поселковые избирательные комиссии передают информацию, в том числе по количеству избирателей, получивших избирательные бюллетени на избирательных участках на момент окончания голосования (20:00), соответствующим органам ведения Государственного реестра избирателей (ГРИ) для последующей передачи этой информации в ЦИК", - уточняется в сообщении.

В ЦИК посетовали, что информационно-аналитическая система "Выборы", которая теоретически могла бы автоматически передавать все данные сразу в Комиссию, пока не развернута до уровня ТИК.

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"В связи с ограничением финансирования, вызванного пандемией COVID-19, на эти цели не было выделено соответствующих средств. Однако с целью надлежащего информационного обеспечения местных выборов по собственной инициативе ЦИК информацию о явке избирателей соответствующие работники Секретариата Комиссии собирают любыми средствами связи, в том числе по телефону или по электронной почте. В то же время процесс обработки и обнародования таких данных требует длительного времени. К тому же такие сведения являются фрагментарными и предварительными", - говорится в сообщении.

"Окончательную официальную информацию о количестве избирателей, получивших избирательные бюллетени на избирательных участках на момент окончания голосования, ЦИК сможет обнародовать только после ее поступления в Комиссию от органов ведения ГРИ и дальнейшей обработки и обобщения", - подчеркнули в Комиссии.