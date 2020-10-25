МИД про агитацию Сийярто в день выборов: "Официальный Будапешт нагло подтвердил свое прямое вмешательство во внутренние дела Украины"

Занимаясь в день выборов прямой агитацией за партию "Общество венгерской культуры Закарпатья" Венгрия нагло вмешалась во внутренние дела Украины.

Об этом говорится в заявлении Министерства иностранных дел Украины, информирует Цензор.НЕТ.

"В день голосования на местных выборах в Украине венгерская сторона прибегла к прямой агитации за партию венгров - Общество венгерской культуры Закарпатья. МИД Украины глубоко расстроено, что таким образом официальный Будапешт нагло подтвердил свое прямое вмешательство во внутренние дела Украины и нанес коварный удар последовательным усилиям Украины конструктивно решить существующие в украинско-венгерских отношениях проблемы", - заявили в МИД Украины.

В украинском внешнеполитическом ведомстве констатировали игнорирование Венгрией неоднократных призывов Киева прекратить пренебрегать принципами добрососедских отношений и с уважением относиться к законам Украины.

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"Граждане Украины венгерского происхождения являются важной и неотъемлемой частью украинского общества, они имеют все необходимые права и возможности для свободного избрания своих представителей в органы местного самоуправления. Неприемлемые подсказки избирателям из Будапешта нарушают законодательство Украины и не оставляют украинской стороне другого выбора как жестко реагировать на такие шаги в соответствии с устоявшейся международной практикой и законодательством Украины", - подчеркнули в министерстве.

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