Порошенко о результатах выборов: Это полное фиаско власти

Пятый президент Украины, лидер партии "Европейская Солидарность" Петр Порошенко поблагодарил избирателей за активную гражданскую позицию и призвал защитить результаты волеизъявления от фальсификаций. Он подчеркнул - важно не дать власти и провластным олигархам исказить волю народа.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу "ЕС".

"Прежде всего я хочу поздравить с тем, что длинная избирательная кампания и день голосования завершились. Мы переходим к послевыборной ночи, чрезвычайно важной, поскольку для любого штаба, который организует избирательную кампанию, 50% - это проведение кампании и донесение смысла участия политической силы в кампании, и 50% - это организация работы по защите и сохранению результатов волеизъявления людей" , - отметил Порошенко.

"Хотел бы поблагодарить избирателей. Несмотря на разочарование властью - а явка свидетельствует о том, что люди власти больше не верят, - тем, кто пришли и несмотря на угрозу коронавируса с соблюдением социальной дистанции сделали свое волеизъявление. Потому что это обязанность каждого гражданина Украины, и очень важно что сегодня это волеизъявление было продемонстрировано", - отметил пятый Президент.

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"Большинство проголосовало за европейское будущее Украины, за возвращение страны на рельсы движения в Европу. Чрезвычайно важно, я надеюсь, что те угрозы федерализации государства или тотальной победы российский политических сил в восточных регионах - эти угрозы не оправдались. Так что украинцы продемонстрировали очень ответственное отношение к голосованию", - отмечает Порошенко.

"Хочу поблагодарить и тех добросовестных членов участковых территориальных избирательных комиссий, на плечи которых ложится бессонная ночь после очень тяжелого дня. Очень ответственная работа по защите волеизъявления - а де-факто защиты Украины. Не дать возможность дельцам, преступникам, власти исказить волеизъявление граждан. Я очень рассчитываю на ответственное отношение к своим обязанностям всех участников избирательного процесса", - отметил лидер "ЕС".

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"Мы имеем очень тревожные сигналы из ряда областей Украины. Там, где опросы показывают, что проект власти или другие олигархические проекты, которые защищаются и поддерживаются властью, не проходят сейчас - их будут пытаться "за уши" протянуть в громады, местные советы", - предостерегает Порошенко.

Он отметил, что "Европейская Солидарность" стоит на защите волеизъявления граждан. Партия проводит параллельный подсчет голосов, который уже начался и будет продолжаться до полного подсчета результатов.

"Я надеюсь, что завтра в течение дня нам удастся обнародовать первые итоги параллельного подсчета голосов. И тот опыт, который у нас есть за последние четыре избирательные кампании, свидетельствует об абсолютной надежности этого механизма", - подчеркнул Порошенко.

"В условиях, когда кто-то будет задерживать подсчет голосов, мы будем действовать эффективно. У нас сформированы мобильные группы, в составе которых есть и депутаты, и юристы, и представители общественных организаций. Мы никому не советуем нарушать закон", - предупредил пятый президент Украины.

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"Один вывод можно сделать: результатом является тотальное недоверие к действующей власти. Это даже не результат, а полное фиаско власти", - говорит Порошенко.

"Абсолютное большинство украинского народа сделала вывод о том, что "зеленая сказка" закончилась. Время фейковых новостей, которыми тщательно кормили украинцев в 2019 году, видосики и другие технологии больше не работают", - отмечает он.

Порошенко отметил, что власть должна выполнять свою работу и спасать Украину от трех кризисов.

"От кризиса в сфере безопасности - связанного с российской агрессией. Экономического, где она разрушила экономический рост, который нами был сформирован - почти четыре года экономического роста были сбиты и уничтожены властью задолго до коронавируса. Кризис пандемии, когда власть не способна ни защитить людей, ни помочь им, ни спасти людей и систему здравоохранения. А более того - продемонстрировала воровство на использовании средств Коронавирусного фонда", - отмечает Порошенко.

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"Отношение народа, которое было продемонстрировано сегодня, показало, что народ не хочет больше таких "слуг", которые обманули народ как своего хозяина, но и обокрали", - говорит лидер оппозиции. Порошенко подчеркнул, что манипуляции в виде так называемого опроса партии власти не помогли.

"Власть хотела знать результаты и спросить отношение к себе народа? Так вот народ на этих выборах четко ответ на этот вопрос дал. Только не так, как власть хотела. (...) Народ в строгом соответствии с Избирательным кодексом проголосовал за то, чтобы этой власти дать от коша", - отмечает Порошенко.

"Мы живем в новой реальности после 25 октября. Мы имеем позитивные новости, что эти выборы не раскололи страну. Отведены были риски мудростью украинского народа и избирателей. Я надеюсь, что эти выборы сцементируют страну. И что власть должна подумать, как ей быть дальше. Уверен в том, что это решение должно быть принято быстро и ответственно", - убежден пятый президент.

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