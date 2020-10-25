Экзитпол "Савик Шустер студии" по выборам мэра Винницы: Моргунов - 66%, Кудлаенко – 11,8%, Борзов - 9%
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На выборах городского головы Винницы лидирует действующий мэр города Сергей Моргунов.
Об этом свидетельствуют результаты экзитпола, проведенного совместно "Савик Шустер Студией" и телеканалом "Украина-24" с использованием инструментов социологической компании Liberty Report, информирует Цензор.НЕТ.
Согласно результатам исследования, за Моргунова проголосовали 66% жителей города. На втором месте – представитель партии "Европейская Солидарность" Сергей Кудлаенко, за него проголосовали 11,87%, на третьем – представитель партии "Слуга народа" Сергей Борзов, за него проголосовали 9%. На четвертом месте – представитель партии "ОПЗЖ" Вячеслав Узелков (4,68%).
Предельная ошибка выборки - 1,9% с доверительной вероятностью 95% (без учета дизайн-эффекта).