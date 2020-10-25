Новости • Местные выборы-2020

Экзитпол "Савик Шустер студии" по выборам мэра Винницы: Моргунов - 66%, Кудлаенко – 11,8%, Борзов - 9%

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Экзитпол "Савик Шустер студии" по выборам мэра Винницы: Моргунов - 66%, Кудлаенко – 11,8%, Борзов - 9%
На выборах городского головы Винницы лидирует действующий мэр города Сергей Моргунов.

Об этом свидетельствуют результаты экзитпола, проведенного совместно "Савик Шустер Студией" и телеканалом "Украина-24" с использованием инструментов социологической компании Liberty Report, информирует Цензор.НЕТ.

Экзитпол Савик Шустер студии по выборам мэра Винницы: Моргунов - 66%, Кудлаенко – 11,8%, Борзов - 9% 01

Согласно результатам исследования, за Моргунова проголосовали 66% жителей города. На втором месте – представитель партии "Европейская Солидарность" Сергей Кудлаенко, за него проголосовали 11,87%, на третьем – представитель партии "Слуга народа" Сергей Борзов, за него проголосовали 9%. На четвертом месте – представитель партии "ОПЗЖ" Вячеслав Узелков (4,68%).

Предельная ошибка выборки - 1,9% с доверительной вероятностью 95% (без учета дизайн-эффекта).

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Топ комментарии

  • Женя-Женя
    вы смотрите на опзж с шарием в одессе, марике, николаеве и харькове.
    Сразу бл*вать хочется.
  • Ivan573014
    Вот пусть в Виннице сидит. Всеукраинский уровень это не его.
  • Ivan573014
    Любуюсь тем как Слуги не попадают даже на вторые места. Это прямо наслаждение.
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