Экзитпол "Савик Шустер Студии" по Виннице: в горсовет проходят "Европейская стратегия Гройсмана", "ЕС", "Слуга народа" и ОПЗЖ

В Винницкий городской совет проходят 4 партии - "Европейская стратегия Гройсмана", "Европейская солидарность", "Слуга народа" и ОПЗЖ.

Об этом свидетельствуют результаты экзит-пола, проведенного совместно "Савик Шустер Студией" и телеканалом "Украина-24" с использованием инструментов социологической компании Liberty Report, информирует Цензор.НЕТ.

Согласно экзит-полу, партия "Европейская стратегия Гройсмана" набирает 49,56%, "ЕС" получает 12%, "Слуга народа" – 11,58% и "Оппозиционная платформа – За жизнь" – 6,64%.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Экзитпол "Савик Шустер студии" по выборам мэра Винницы: Моргунов - 66%, Кудлаенко – 11,8%, Борзов - 9%